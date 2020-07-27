У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 липня, китайське державне видання CGTN повідомило, що Вища ветеринарна школа Ганновера представила пілотний проект, який увінчався успіхом.
Дослідники довірили німецьким солдатам підготувати бельгійських вівчарок, щоб ті виявляли людей з коронавірусом. Лише за кілька днів дресирування вісім собак змогли ідентифікувати зразки слини у людей, заражених COVID-19, із 94-відсотковим успіхом.
Собакам було запропоновано нюхати COVID-19 у зразках слини понад 1000 здорових та інфікованих людей. Професор Марен Фон Кокріц-Блікведе відзначив, що собаки мають більш ніжний нюх, тому вони здатні виявити специфічний запах метаболічних змін, які відбуваються у людей з коронавірусом.
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