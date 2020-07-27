Том Хенкс отримав грецький паспорт

У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19 13:21
Фіскальну службу України ліквідують впродовж 2020 року 07:34
Яремче засипало градом 14:05
Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020 13:15
В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки 12:15
Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19 10:40
Українець вирішив позбутися унікального лімузину Rolls-Royce 10:05
Разом з ним паспорт громадянки Греції отримала й дружина.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що відомий актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон стали громадянами Греції. Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс у соцмережі. Так, він представив фото, на якому разом з дружиною Маревою Грабовською стояв поруч із зірковою парою.
«Пишаюся грецькими громадянами», - написав він, помітивши в пості Хенкса та Вілсон.
За словами афінської влади, почесне громадянство було надано знаменитостям за «виняткові послуги для грецької держави». Як відомо, Том Хенкс та Ріта Вілсон є власниками будинку на грецькому острові Антіпарос. Пара уже багато років відпочиває у Греції. Також відомо, що мати Вілсон родом з Греції.
13:21: У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19
12:15: Ціна на золото знову виросла
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.