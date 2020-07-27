Том Хенкс отримав грецький паспорт

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 12:45

Разом з ним паспорт громадянки Греції отримала й дружина.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відомий актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон стали громадянами Греції. Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс у соцмережі. Так, він представив фото, на якому разом з дружиною Маревою Грабовською стояв поруч із зірковою парою.

«Пишаюся грецькими громадянами», - написав він, помітивши в пості Хенкса та Вілсон.

За словами афінської влади, почесне громадянство було надано знаменитостям за «виняткові послуги для грецької держави». Як відомо, Том Хенкс та Ріта Вілсон є власниками будинку на грецькому острові Антіпарос. Пара уже багато років відпочиває у Греції. Також відомо, що мати Вілсон родом з Греції.