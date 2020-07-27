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Ціна на золото знову виросла

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 12:15
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Ціна на золото знову виросла

Вона наблизилась до рекорду 2011 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, ціна на золото встановилась на рівні 1931 долар за унцію. За даними CNBC, на закритті попередніх торгів ціна на дорогоцінний метал становила 1943 долара за унцію.

До слова, історичний рекорд золото встановило 22 серпня 2011 року, зупинившись на рівні 1891,9 долара за унцію. За словами експертів, наразі золото дорожчає оскільки економіку країн сколихнула пандемія. Також на ціну вплинули відносини між США та Китаєм.

Експерти також зазначили, що ціна на золото може різко впасти, якщо почне спостерігатися покращення ситуації з коронавірусом. Зокрема, якщо почнеться вакцинація людей.

 

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