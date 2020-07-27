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Радник Зеленського дав українцям пораду щодо доларів

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 11:38
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Радник Зеленського дав українцям пораду щодо доларів

Українцям порадили не спішити розлучатися з гривнями.

Новину передає «Преса України».

Радник президента з питань економіки Олег Устенко прокоментував ситуацію з курсом валют. Він також висловив думку з приводу того, чи варто українцям позбуватися гривні.

«Вважаю, що не варто купувати зараз долари. Чи не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає», - заявив він в останньому інтерв'ю. 

За його словами, наразі очікується, що 28,5 млрд золотовалютних резервів зайдуть в порядку 2,5 млрд доларів. Тобто резерви досягнуть історичного максимуму – понад 30 млрд доларів.

  

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