Вакцину від COVID-19 почали тестувати на індійцях

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 10:58

Якщо перші 50 добровольців добре перенесуть вакцину, ще стільки ж людей отримають більшу дозу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що в Індії стартувало велике тестування вакцини від коронавірусу. За даними видання Times of India, тестування на людях розпочалось у Всеіндійському інституті медичних наук (AIIMS) в Делі.

Вакцина має назву «Коваксін». Першу дозу препарату ввели 30-річному добровольцю без супутніх хвороб. Протягом тижня лікарі спостерігатимуть за станом його здоров'я.

«Ніяких безпосередніх побічних ефектів поки не спостерігалося», - прокоментував подію лікар Санджай Рай, професор Центру громадської медицини при AIIMS.

Він уточнив, що новий препарат будуть призначати в трьох різних дозах. Перші 50 добровольців отримають найнижчу дозу. Якщо експеримент буде вдалим, то наступні 50 добровольців отримають більшу дозу. До слова, перевірити на собі вакцину зголосилися 1800 добровольців.