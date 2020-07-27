Коронавірус в Україні – Зафіксовано 807 нових хворих

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 10:27

За даними МОЗ, від смертоносного китайського вірусу померли 1616 пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, 27 липня в Україні нараховано 65 656 випадків захворювання на коронавірус. З них 1616 пацієнтів померли. За минулу добу виявлено 807 нових хворих. Також 11 людей померли.

Найбільше нових випадків захворювання традиційно у Львівській області – 120 випадків. Тепер загальна кількість хворих в області становить 8952 особи. Так, Львівська область є рекордсменом за кількістю хворих.

У столиці зафіксовано 70 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 7690 осіб. У Київській області хворих побільшало на 45 осіб до 3548 осіб.

Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.

Варто зазначити, що з початку пандемії в Україні перевірили 116 783 повідомлення про підозру захворювання на смертоносний китайський вірус.