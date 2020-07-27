Коронавірус в Україні – Зафіксовано 807 нових хворих

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За даними МОЗ, від смертоносного китайського вірусу померли 1616 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, 27 липня в Україні нараховано 65 656 випадків захворювання на коронавірус. З них 1616 пацієнтів померли. За минулу добу виявлено 807 нових хворих. Також 11 людей померли.
Найбільше нових випадків захворювання традиційно у Львівській області – 120 випадків. Тепер загальна кількість хворих в області становить 8952 особи. Так, Львівська область є рекордсменом за кількістю хворих.
У столиці зафіксовано 70 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 7690 осіб. У Київській області хворих побільшало на 45 осіб до 3548 осіб.
Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 2589 випадків;
Волинська область — 3616 випадків;
Дніпропетровська область — 1330 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1723 випадки;
Закарпатська область — 4874 випадки;
Запорізька область — 750 випадків;
Івано-Франківська область — 4121 випадок;
Кіровоградська область — 695 випадків;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 559 випадків;
Одеська область — 2960 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5701 випадок;
Сумська область — 445 випадків;
Тернопільська область — 2773 випадки;
Харківська область — 3431 випадок;
Херсонська область — 220 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5634 випадки;
Черкаська область — 902 випадки;
Чернігівська область — 720 випадків.
Варто зазначити, що з початку пандемії в Україні перевірили 116 783 повідомлення про підозру захворювання на смертоносний китайський вірус.
07:34: Фіскальну службу України ліквідують впродовж 2020 року
14:05: Яремче засипало градом
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