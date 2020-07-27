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Світлана Лобода виступила у Києві

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 09:50
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Світлана Лобода виступила у Києві

Співачка, яка активно будує кар’єру в Росії, прибула на батьківщину.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українська співачка Світлана Лобода прибула у Київ, де виступила на закритій вечірці. Зокрема, про це стало відомо з посту ведучої Маші Єфросиніної у соцмережі. Остання також була на шоу.

Відомо, що на вечірці також був чоловік Єфросиніної Тимур Хромаєв. 

 
 
 
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Как тебя мне разлюбить????? #лобода #loboda #летиlo

Допис, поширений LOBODA❤ (@svetlanalobodafan_new)

На відео видно, що 37-річна Лобода співала вживу.

 

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