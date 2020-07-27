Світлана Лобода виступила у Києві

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Співачка, яка активно будує кар’єру в Росії, прибула на батьківщину.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українська співачка Світлана Лобода прибула у Київ, де виступила на закритій вечірці. Зокрема, про це стало відомо з посту ведучої Маші Єфросиніної у соцмережі. Остання також була на шоу.
Відомо, що на вечірці також був чоловік Єфросиніної Тимур Хромаєв.
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На відео видно, що 37-річна Лобода співала вживу.
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