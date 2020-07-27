В Україні нарахували 32 тисячі «лишніх» вчителів

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 08:39

Роман Ермолічев заявив, що в деяких регіонах країни вчителів за багато. В результаті держава має чималі видатки.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра фінансів Роман Ермолічев дав свіже інтерв’ю, в якому відповів на запитання про забезпеченість педагогами в українських школах. За його словами, в Україні чимало лишніх вчителів.

«Слід звернути увагу також на раціональне забезпечення навчальних закладів педагогами: де їх не вистачає, скажімо, в Києві, а в окремих випадках фактична кількість вчителів перевищує нормативну кількість ставок. Ось тут повинні бути прийняті засновниками відповідні рішення», - розповів чиновник.

Роман Ермолічев додав, що наразі в країні 32 000 вчителів просто не потрібні, оскільки фактична кількість ставок педагогічних працівників в школах становить 502,3 тис. одиниць.

«Це більше розрахункової кількості ставок на 36,2 тис. Одиниць. Тобто у нас вчителів на 32 000 більше, ніж потрібно», - додав він.

Ермолічев уточнив, що держава має додаткові 5,6 млрд грн видатків.