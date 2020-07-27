Актор Мел Гібсон швидко одужав від коронавірусу

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64-річний актор провів у лікарні всього один тиждень.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що голлівудська зірка кіно Мел Гібсон одужав від коронавірусу. На лікування у лікарні Лос-Анджелеса пішов всього один тиждень. Відповідну заяву зробила представниця актора, уточнивши, що Гібсон хворів ще у квітні.
«Він здав позитивний тест на коронавірус в квітні і провів тиждень в лікарні», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 64-річному актору давали препарат Ремдесівір. Згодом було встановлено, що Гібсон має антитіла проти хвороби.
07:34: Фіскальну службу України ліквідують впродовж 2020 року
14:05: Яремче засипало градом
13:15: Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020
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