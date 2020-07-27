Актор Мел Гібсон швидко одужав від коронавірусу

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 09:14

64-річний актор провів у лікарні всього один тиждень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що голлівудська зірка кіно Мел Гібсон одужав від коронавірусу. На лікування у лікарні Лос-Анджелеса пішов всього один тиждень. Відповідну заяву зробила представниця актора, уточнивши, що Гібсон хворів ще у квітні.

«Він здав позитивний тест на коронавірус в квітні і провів тиждень в лікарні», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 64-річному актору давали препарат Ремдесівір. Згодом було встановлено, що Гібсон має антитіла проти хвороби.