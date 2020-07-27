Порошенко організує акцію на Банковій

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 08:08

Потісила колишнього президента України розіслала ЗМІ листівки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 липня, лідер ПЄС Петро Порошенко збирає на Банковій протест. Його політсила заздалегідь розіслала ЗМІ та активістам анонс акції. Як зазначається, дійство заплановане на 19:00.

Відомо, що організатори акції звинувачуватимуть чинного лідера Володимира Зеленського у держзраді за проголошення перемир'я на Донбасі.

«Людина на прізвище Зеленський заборонив українській армії захищати Україну. Здається, тут є державна зрада. Здається, людина, що є президентом України, стала слугою Росії і змушує українське військо капітулювати перед російським агресором. Невже всі жертви і зусилля російсько-української війни за шість років були марними? Українська армія атакована з тилу. Її атакував чоловік на прізвище Зеленський», - йдеться у розсилці.

Також у розсилці президенту Зеленському рекомендують збирати валізи та їхати в Ростов. Нагадаємо, у неділю, 26 липня, Володимир Зеленський та Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі.