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Все заради траншу макродопомоги.
Новину передає «Преса України».
Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив в Брюсселі важливу заяву. За його словами, Кабмін прийняв рішення ліквідувати до кінця року Фіскальну службу. Все заради траншу допомоги.
«Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», - уточнив Шмигаль.
Голова уряду додав, замість ДФС має з'явитися інтелектуальний орган, який матиме доступ до баз даних, шукатиме фінансові порушення та передаватиме інформацію іншим органам.
07:34: Фіскальну службу України ліквідують впродовж 2020 року
14:05: Яремче засипало градом
13:15: Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020
12:15: В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки
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