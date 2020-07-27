Фіскальну службу України ліквідують впродовж 2020 року

Аня Мартинюк 27 липня 2020, 07:34

Все заради траншу макродопомоги.

Новину передає «Преса України».

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив в Брюсселі важливу заяву. За його словами, Кабмін прийняв рішення ліквідувати до кінця року Фіскальну службу. Все заради траншу допомоги.

«Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», - уточнив Шмигаль.

Голова уряду додав, замість ДФС має з'явитися інтелектуальний орган, який матиме доступ до баз даних, шукатиме фінансові порушення та передаватиме інформацію іншим органам.