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Фото та відео з відомого українського курорту представила інтернет-спільнота.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що гірський курорт Яремче, що в Івано-Франківській області, побачив рясні дощі та місцями град. А саме в п’ятницю, 24 липня.
Як відомо, град тривав близько двадцяти п’яти хвилин. Очевидці активно поширюють фото та відео з місця події.
До слова, раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що 25 та 26 липня опади у вигляді дощу можливі в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській області.
14:05: Яремче засипало градом
13:15: Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020
12:15: В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки
10:40: Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
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