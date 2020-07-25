Яремче засипало градом

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 14:05

Фото та відео з відомого українського курорту представила інтернет-спільнота.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що гірський курорт Яремче, що в Івано-Франківській області, побачив рясні дощі та місцями град. А саме в п’ятницю, 24 липня.

Як відомо, град тривав близько двадцяти п’яти хвилин. Очевидці активно поширюють фото та відео з місця події.

До слова, раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що 25 та 26 липня опади у вигляді дощу можливі в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській області.