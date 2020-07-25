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Яремче засипало градом

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 14:05
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Яремче засипало градом

Фото та відео з відомого українського курорту представила інтернет-спільнота.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що гірський курорт Яремче, що в Івано-Франківській області, побачив рясні дощі та місцями град. А саме в п’ятницю, 24 липня.

Як відомо, град тривав близько двадцяти п’яти хвилин. Очевидці активно поширюють фото та відео з місця події. 

До слова, раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що 25 та 26 липня опади у вигляді дощу можливі в західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській області. 

 

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