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Озвучена червнева зарплата Юлії Мендель

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 13:46
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Озвучена червнева зарплата Юлії Мендель

Пре-секретар президента заробила більше, ніж сам президент. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заробила за перший місяць літа 46 217 гривень. Тим часом український лідер заробив у червні 28 тисяч гривень.

Такі цифри назвали у Державному управлінні справами на запит журналістів. Так, 21 750 гривень це посадовий оклад Мендель,  8 700 гривень надбавка за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії.

Тим не менше, з цієї суми 9 тисяч гривень було вирахувано на податки та збори.

 

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