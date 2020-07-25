Озвучена червнева зарплата Юлії Мендель

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Пре-секретар президента заробила більше, ніж сам президент.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заробила за перший місяць літа 46 217 гривень. Тим часом український лідер заробив у червні 28 тисяч гривень.
Такі цифри назвали у Державному управлінні справами на запит журналістів. Так, 21 750 гривень це посадовий оклад Мендель, 8 700 гривень надбавка за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії.
Тим не менше, з цієї суми 9 тисяч гривень було вирахувано на податки та збори.
14:05: Яремче засипало градом
13:15: Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020
12:15: В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки
10:40: Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
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