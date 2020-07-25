Озвучена червнева зарплата Юлії Мендель

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 13:46

Пре-секретар президента заробила більше, ніж сам президент.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заробила за перший місяць літа 46 217 гривень. Тим часом український лідер заробив у червні 28 тисяч гривень.

Такі цифри назвали у Державному управлінні справами на запит журналістів. Так, 21 750 гривень це посадовий оклад Мендель, 8 700 гривень надбавка за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії.

Тим не менше, з цієї суми 9 тисяч гривень було вирахувано на податки та збори.