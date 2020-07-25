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Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 13:15
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Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020

В Україні почали готуватися до національного відбору на конкурс. 

Новину передає «Преса України».

Цьогоріч пісенний конкурс для дітей Євробачення-2020 запланований на 29 листопада. Шоу має проводитись у Польщі. Стало відомо, що Україна націлилась відправити свого учасника. Про це розповіли у прес-службі Національної громадської телерадіокомпанії України.

«Цього року Суспільний мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, який відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Вже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у минулому році Україну на дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько. Вона виконала пісню «The Spirit оf Music».

 

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