Яремче засипало градом 14:05
Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020 13:15
В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки 12:15
Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19 10:40
Українець вирішив позбутися унікального лімузину Rolls-Royce 10:05
Українці не підтверджуватимуть свою адресу під час голосування 06:27
Хімічні засоби значно впливають на здоров’я людини – вчені 12:11
В МОЗ заявили про різке збільшення кількості хворих на коронавірус 11:29
В Україні почали готуватися до національного відбору на конкурс.
Новину передає «Преса України».
Цьогоріч пісенний конкурс для дітей Євробачення-2020 запланований на 29 листопада. Шоу має проводитись у Польщі. Стало відомо, що Україна націлилась відправити свого учасника. Про це розповіли у прес-службі Національної громадської телерадіокомпанії України.
«Цього року Суспільний мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, який відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Вже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі», - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у минулому році Україну на дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько. Вона виконала пісню «The Spirit оf Music».
14:05: Яремче засипало градом
13:15: Україна відправить учасника на дитяче Євробачення-2020
12:15: В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки
10:40: Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.