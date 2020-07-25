У Харкові зняли пародію на інцидент у Луцьку

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Місцеві блогери відзначили, що багатьох українців насмішив інцидент у Луцьку.
Новину передає «Преса України».
Інетрнет-спільнота продовжує обговорювати інцидент у Луцьку, де 21 липня чоловік взяв в заручники пасажирів маршрутки. Як відомо, чимало експертів звернули увагу, що подія більше схоже на постановку. Тим більше, що раніше такі уже мали місце в Україні. Для прикладу, історія з начебто вбитим журналістом Аркадієм Бабченком змусила українців скептичніше ставитися до таких подій.
Так, українців насторожило те, що терорист Максим Кривош є нетиповим зловмисником для України. Крім того, він здався, так і не дочекавшись, що його вимоги виконають. Ще один цікавий момент – терориста не спішили затримувати.
В результаті у Мережі з’явилася пародія на затримання чоловіка. Її представили блогери з Харкова Віталій Бойченко та Женя Зуб, які мають канал під назвою «Господар двору».
На відео чоловіки ведуть кумедний діалог. Таке творіння блогерів припало до душі інтернет-спільноті.
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