У Харкові зняли пародію на інцидент у Луцьку

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 12:43

Місцеві блогери відзначили, що багатьох українців насмішив інцидент у Луцьку.

Новину передає «Преса України».

Інетрнет-спільнота продовжує обговорювати інцидент у Луцьку, де 21 липня чоловік взяв в заручники пасажирів маршрутки. Як відомо, чимало експертів звернули увагу, що подія більше схоже на постановку. Тим більше, що раніше такі уже мали місце в Україні. Для прикладу, історія з начебто вбитим журналістом Аркадієм Бабченком змусила українців скептичніше ставитися до таких подій.

Так, українців насторожило те, що терорист Максим Кривош є нетиповим зловмисником для України. Крім того, він здався, так і не дочекавшись, що його вимоги виконають. Ще один цікавий момент – терориста не спішили затримувати.

В результаті у Мережі з’явилася пародія на затримання чоловіка. Її представили блогери з Харкова Віталій Бойченко та Женя Зуб, які мають канал під назвою «Господар двору».

На відео чоловіки ведуть кумедний діалог. Таке творіння блогерів припало до душі інтернет-спільноті.