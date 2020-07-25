В Amazon закликали клієнтів не викидати пакувальні коробки

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У компанії озвучили ідеї, як можна використати пакувальні коробки повторно.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія Amazon вирішить проблему великої кількості своїх коробок, в яких зазвичай відправляють товар покупцям. Так, в компанії сподіваються, що користувачі будуть повторно використовувати коробки.
«Стала упаковка є головним пріоритетом в Amazon. Ми використовуємо менше пакувального матеріалу, і ми працюємо над тим, щоб зменшити упаковку відповідно до того, що ви частіше замовляєте. Наша команда інженерів підрахувала, скільки матеріалу ми можемо вийняти з паперових коробок, гарантуючи, що кожна посилка надходитиме цілою», - йдеться у повідомленні компанії.
Тим часом у компанії підкинули клієнтам ідею, як використовувати коробки Amazon. В них можна складати речі, з них можна збудувати халабуду дитині чи для кота і так далі.
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