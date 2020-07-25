Спека, дощ та грози – Синоптик про вихідні в Україні

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Наталія Діденко розповіла, до якої синоптичної картини готуватися українцям 25 та 26 липня.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що сьогодні, 25 липня, у Києві пройдуть періодичні неістотні дощі. Уже завтра, 26 липня, столицю та західні області накриє дощ з грозою. Тим часом температура повітря у Києві становитиме +26+29 градусів.
Сьогодні у більшості областей країни буде сухо. Короткочасні дощі пройдуть також у Вінницькій та Житомирській області.
Протягом дня температура повітря становитиме +25+30 градусів, на Півдні +27+33 градуси.
10:40: Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
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