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Спека, дощ та грози – Синоптик про вихідні в Україні

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 11:39
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Спека, дощ та грози – Синоптик про вихідні в Україні

Наталія Діденко розповіла, до якої синоптичної картини готуватися українцям 25 та 26 липня. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що сьогодні, 25 липня, у Києві пройдуть періодичні неістотні дощі. Уже завтра, 26 липня, столицю та західні області накриє дощ з грозою. Тим часом температура повітря у Києві становитиме +26+29 градусів.

Сьогодні у більшості областей країни буде сухо. Короткочасні дощі пройдуть також у Вінницькій та Житомирській області. 

Протягом дня температура повітря становитиме +25+30 градусів, на Півдні +27+33 градуси. 

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