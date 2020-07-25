В Україні зібрали 20,6 млн тонн зерна

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 11:11

Відповідний звіт представили у Мінекономрозвитку.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Мінекономрозвитку повідомили, що станом на 23 липня в Україні було зібрано 20,6 млн тонн зернових і зернобобових культур. А саме з 5,7 млн га землі. Як зазначається, загалом фермери зібрали 21,9 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку з площі 6,3 млн га землі.

За звітний період було намолочено 12,8 млн тонн пшениці, 6,4 млн тонн ячменю, 385 тис. тонн гороху, 1,2 млн тонн ріпаку.