Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 10:40

Лідером за кількістю нових виявлених хворих стала Рівненська область.

Новину передає «Преса України».

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса РНБО, станом на 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 випадки захворювання на коронавірус. З таким показником Україна посідає 35 сходинку у світі. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 1106 осіб.

Також за добу померли 19 пацієнтів та 611 одужали. За весь період спостереження померли 1590 людей та 35497 одужали.

Найбільше нових випадків у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області -114 осіб. Одного нового хворого виявили у Кіровоградській, Херсонській, Луганській областях. Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.