Понад тисяча нових хворих – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19

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Лідером за кількістю нових виявлених хворих стала Рівненська область.
Новину передає «Преса України».
За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса РНБО, станом на 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 випадки захворювання на коронавірус. З таким показником Україна посідає 35 сходинку у світі. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 1106 осіб.
Також за добу померли 19 пацієнтів та 611 одужали. За весь період спостереження померли 1590 людей та 35497 одужали.
Найбільше нових випадків у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області -114 осіб. Одного нового хворого виявили у Кіровоградській, Херсонській, Луганській областях. Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.
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