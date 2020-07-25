Українець вирішив позбутися унікального лімузину Rolls-Royce

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Таких у світі всього 24.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що у Києві виставили на продаж унікальний раритетний автомобіль Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 року. Таких транспортних засобів у світі всього 24. З них 18 належать султану Брунею.
Відомо, що бажаючі купити автомобіль повинні викласти за нього 65 тисяч доларів. До слова, рідкісне авто було придбане в Швейцарії. Наразі його пробіг становить 67 тисяч кілометрів.
Характеристики лімузину вражають. Він має довжину 6 метрів, у салоні є телевізор з DVD-плеєром, холодильник, бар з набором кришталю, відкидні столики. Салон виконаний зі шкіри та дерева. Двигун на 6,75 літрів має 250 кінських сил.
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