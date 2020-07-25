При Тимошенко Порошенко сидів би давно – політехнолог

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 09:27

Олександр Кочетков звернув увагу на те, що Юлія Тимошенко посадила би 5 президента України за грати швидше, ніж це відбувається за чинної влади.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков зазначив на своїй офіційній сторінці у соцмережі, які переваги мало б правління Юлії Тимошенко. За його словами, за її головування колишній президент України Петро Порошенко давно сидів би у в'язниці.

«Але при ній Петро Порошенко давно б сидів, а не будував з себе сивочолого криголама за намародерені гроші. І навіть явки з повинною Давида Жванії б не знадобилося», - відзначив він.

Нагадаємо, раніше колишній позафракційний депутат Давид Жванія заявив, що свідчитиме Офісу Генпрокурора про використання протестів Євромайдану для захоплення влади з боку Петра Порошенка, а також Олександра Турчинова та Віталія Кличка. В обмін колишній нардеп просить безпеку.

«Єдине моє умова - я прошу гарантувати мені безпеку, тому що я знаю, які люди Порошенко. Вони легко можуть замовити усунути мене», - заявив він.

Так, Жванія закликав генпрокурора країни Ірину Венедиктову викликати його на допит.