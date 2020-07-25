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Дворічний киянин встановив новий рекорд України

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 08:46
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Дворічний киянин встановив новий рекорд України

У свої неповні два роки він показав, як вміло качає прес.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Києві хлопчик на ім'я Владислав Зайончковський встановив рекорд України. Дитина виконала вправу на прес 430 разів. Хлопчику всього один рік та дев’ять місяців. Він ще не зовсім добре говорить, однак уже любить спорт.

Варто зазначити, що новий рекорд юний українець встановив всього за 56 хвилин. Під час події його підтримували батьки та два старших брата. Аплодували рекордсмену й журналісти.  

 

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