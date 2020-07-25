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Одиноким українцям запропонують особливу соцдопомогу

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 08:15
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Одиноким українцям запропонують особливу соцдопомогу

Розраховувати на неї можуть лише ті громадяни країни, які захворіли на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву. Виступаючи на брифінгу 24 липня він зазначив, що держава передбачила українцям соціальну допомогу на тлі пандемії коронавірусу. Однак, отримають її лише самотні українці, які захворіли на смертоносний китайський вірус.

За словами Степанова, за медичною чи іншою допомогою такі люди повинні звертатися в міську або обласну державну адміністрацію.  Він також уточнив, що за допомогою можуть звернутися люди похилого віку, люди, які живуть самотньо на час захворювання, люди з інвалідністю, люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості придбати необхідні речі.

 

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