Президент Єгипту запросив до себе Зеленського

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 07:38

Поговорили про космос, коронавірус та економіку. Зеленський та Абдель Фаттаха Ас-Сісі домовились про живу зустріч.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі президента України повідомили, що лідера країни Володимира Зеленського запросили до Єгипту. Як відомо, президент України провів діалог з єгипетським колегою Абделем Фаттаха Ас-Сісі. В ході телефонної розмови сторони запросили один одного в свої країни.

Тим не менше, світові лідери відзначили, що зустріч краще провести після стабілізації епідеміологічної ситуації.

«Глава України поновив запрошення Абдель Фаттаха Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом. Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, і запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідемічної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що сторони встигли обговорити питання пандемії COVID-19, торгово-економічного співробітництва, посилення співпраці в космічній галузі.