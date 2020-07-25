Президент Єгипту запросив до себе Зеленського

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Поговорили про космос, коронавірус та економіку. Зеленський та Абдель Фаттаха Ас-Сісі домовились про живу зустріч.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі президента України повідомили, що лідера країни Володимира Зеленського запросили до Єгипту. Як відомо, президент України провів діалог з єгипетським колегою Абделем Фаттаха Ас-Сісі. В ході телефонної розмови сторони запросили один одного в свої країни.
Тим не менше, світові лідери відзначили, що зустріч краще провести після стабілізації епідеміологічної ситуації.
«Глава України поновив запрошення Абдель Фаттаха Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом. Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, і запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідемічної ситуації», - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що сторони встигли обговорити питання пандемії COVID-19, торгово-економічного співробітництва, посилення співпраці в космічній галузі.
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