Журналісти показали хатину Баканова

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 07:03

Маєток Баканова виявився далеко не скромним.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» представили ексклюзивне відео резиденції голови СБУ Івана Баканова. У нього є будинок поблизу Києва. Як відомо, увага до Баканова збоку журналістів очевидно.

Голова СБУ не був залучений до вирішення інциденту у Луцьку, де чоловік взяв людей у заручники. Згодом Баканов доповів, що він керував операцією дистанційно з офісу у Києві.

«Чи ви думаєте, що було б безпечно для заручників, щоб я з автоматом вривався в автобус? Директор ЦРУ (США) присутній на таких операціях, як ви думаєте? У нас є штаб АТЦ (Антитерористичний центр), "Альфа" - вони були присутні там через дуже нетривалий час, включаючи керівника "Альфи" і заступника голови, який курирує АТЦ», - розповідав він.

Журналісти тим часом вирішили показати українцям, як живе Баканов. Так, у нього є заміська резиденція в селі Ходосівка. Це двоповерховий будинок, який, згідно з документами, не введено в експлуатацію.

Тим не менше, з відео видно, що будинок і ділянка в майже 43 сотки навколо нього, доглянуті, є сад озеро, барбекю. Сусіди голови СБУ скромні люди, які мають город та теплиці.