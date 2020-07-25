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Українці не підтверджуватимуть свою адресу під час голосування

Аня Мартинюк 25 липня 2020, 06:27
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Українці не підтверджуватимуть свою адресу під час голосування

Також виборці можуть змінити свою виборчу адресу.

Новину передає «Преса України».

Центральна виборча комісія України скасувала вимогу про необхідність виборцям документально підтвердити своє місце проживання. Відповідне рішення було прийняте 24 липня.

Відповідні зміни відбулись на тлі вступу в силу закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства».

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

  

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