Хімічні засоби значно впливають на здоров’я людини – вчені

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 12:11

Група вчених нагадала, що шампуні, миючі засоби та інша побутова хімія несе шкоду здоров’ю.

Новину передає «Преса України».

Команда дослідників з Медичної школи Нью-Йорка, університету Дюка, університету Нью-Йорка та інших установ провели досладження. Вони встановили, що хімічні речовини, які використовують для таких повсякденних засобів, як шампунь, мило та інші, руйнують ендокринну систему людини.

Як відомо, у 2017 році в ООН перерахувала 45 відомих хімічних речовин, які здатні втручатися в дію гормонів.

«Ми маємо на меті розширити попередній звіт, оскільки занепокоєні тим, що не всі речовини були добре досліджені. Зокрема, перфтороалкільні та поліфтороалкільні речовини, поліброміновані дифенілові ефіри», - відзначили дослідники.

Наразі вчені дійшли до висновку, що хімічні речовини здатні впливати не лише на едокринну систему, а й на виникнення ожиріння, діабету, зниження якості сперми, синдрому полікістозних яєчників та багато чого іншого.

Крім того, вчені стверджують, що накопичилося більше доказів того, що пренатальна експозиція бісфенолів, фосфорорганічних пестицидів та вогнезахисних речовин може бути пов'язана з когнітивними проблемами, такими як розлад дефіциту уваги.