В МОЗ заявили про різке збільшення кількості хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 11:29

Одразу 972 нові пацієнти були виявлені лабораторно.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що загальна кількість хворих на коронавіурс в Україні станом на 24 липня становить 62 823 людини. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 972 особи. За весь період спостережень померла 1571 людина. За минулу добу – 20 пацієнтів.

Ситуація в областях наступна:

Вінницька область — 2462 випадки;

Волинська область — 3446 випадків;

Дніпропетровська область — 1302 випадки;

Донецька область — 830 випадків;

Житомирська область — 1670 випадків;

Закарпатська область — 4706 випадків;

Запорізька область — 712 випадків;

Івано-Франківська область — 3852 випадки;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7396 випадків;

Київська область — 3421 випадок;

Львівська область — 8588 випадків;

Луганська область — 118 випадків;

Миколаївська область — 536 випадків;

Одеська область — 2749 випадків;

Полтавська область — 378 випадок;

Рівненська область — 5399 випадків;

Сумська область — 397 випадків;

Тернопільська область — 2604 випадки;

Харківська область — 3277 випадків;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1021 випадок;

Чернівецька область — 5485 випадків;

Черкаська область — 888 випадків;

Чернігівська область — 679 випадків.

Найбільше нових випадків знову у Львівській області – 126, а також у Києві – 118 осіб.