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Еталонна нафта Brent значно просіла у ціні

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 10:55
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Еталонна нафта Brent значно просіла у ціні

Про це свідчать дані Нью-Йоркської біржі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, світові ціни на нафту опустилися на Нью-Йоркській торговельній біржі. Еталонна Brent знизилася на 2,01% до 43,48 долара за барель. До слова, барель дорівнює 159,98 л.

Довідка:  Нью-Йоркська торговельна біржа - це ф'ючерсний ринок США, заснований у 1882 році. Він займає перше місце у торгівлі ф'ючерсами на нафту. В даний час торгівлю здійснюють два підрозділи біржі, відділ NYMEX та відділ COMEX. Перший призначений для торгів викидами нафти, газу, платини, паладію, етанолу, вугілля, електроенергії та вуглекислого газу, другий - золотом, сріблом, міддю та алюмінієм.

 

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