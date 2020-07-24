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Німеччина не вирішила, бойкотувати Huawei чи ні

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 10:19
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Німеччина не вирішила, бойкотувати Huawei чи ні

Існує побоювання, що Китай може помститися Німеччині.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, після того, як Велика Британія та франція вирішила заборонити операторам користуватися обладнанням Huawei мереж 5G, Німеччина стала наступною потенційною країною для відмови від послуг китайської компанії.

Член німецької опозиційної партії "Зелені" Рейнхард Буеткофер заявив, що остаточного рішення щодо телекомунікаційної мережі 5G Huawei прийнято не було. Однак, він додав, що рішення Великої Британії дуже може вплинути на рішення Німеччини.

До слова, аналітики вважають, що Китай може помститися за несприятливого рішення щодо Huawei, націлившись на автопром Німеччини. Нагадаємо, Велика Британія вирішила бойкотувати Huawei після оголошення США про те, що Huawei може займатися шпигунством.  

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