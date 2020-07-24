Офіційна гривня знову ослабла до долара

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 09:42

Також свої позиції у нацвалюти забрало євро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, НБУ встановив курс гривні до провідних іноземних валют. В останній робочий день тижня долар здорожчав ще на 10 копійок, встановившись на рівні 27,87 грн. Євро додав у ціні 5 копійок, дорісши до 32,23 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,69 грн, продаж – за 28,01 грн. Купівля євро відбувається за 31,76 грн, продаж – за 32,38 грн.