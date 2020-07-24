Зеленському порадили поспівчувати не лише Шабуніну

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 09:08

Ігор Мосійчук та Анатолій Шарій звернули увагу на те, що президент Володимир Зеленський знаходить час реагувати на події, як підпал будинку «дрібного шахрая».

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на підпал батьківского будинку Віталія Шабуніна, голови Центру протидії корупції. Реакція президента на інцидент з'явилася в Telegram-каналі.

Як відомо, інцидент з будинком трапився в ніч з 22 на 23 липня у Києві. Ніхто не постраждав. Тим часом колишній депутат ВРУ Ігор Мосійчук згадав, що в Україні було чимало таких випадків й навіть серйозніших. Однак, Зеленський не реагував.

«Просто якесь дежавю...

Підпал чи самопідпал будь якого житла - ЗЛОЧИН! Його мають розслідувати правоохоронці.

Вражає інше. Чим іноземний агент, дрібний шахрай та злодюжка Віталій Шабунін кращий від наприклад мешканки Василькова якій нещодавно спалили будинок для того, щоб захопити землю під ним? А знаєте трагедія цієї васильківської жіночки значно більша бо вона на відміну від нашого Вітальки не тирила коштів з міжнародних грантів та коштів виділених на реформу ГПУ і відповідно відновлювати їй будинок немає за, що», - зазначив він у соцмережі.

Тим часом медіаексперт Анатолій Шарій нагадав про жорстокі напади на його прихильників збоку підданих президента, на які реакцію довелось «вибивати» журналістам. Як відомо, коли Володмира Зеленського запитали про системні напади на прихильників Шарія, він зазначив, що йому ці люди не цікаві.