У Чернівцях в лікарню зайшло стадо кіз

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 08:34

Тварини добряче повеселили очевидців події.

Новину передає «Преса України».

23 липня в обласну лікарню швидкої допомоги в Чернівцях неочікувано зайшло стадо кіз. Про це повідомили у спільноті Chernivtsigram.

Відео, яке назвали «Тим часом на Фастівській», зняли очевидці події. Можна почути, як авторка ролику звертається до незвичних відвідувачів: «Молоді люди, ви куди?». Однак, тварини спокійно продовжили розгулювати закладом.