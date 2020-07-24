У Чернівцях в лікарню зайшло стадо кіз

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Тварини добряче повеселили очевидців події.
Новину передає «Преса України».
23 липня в обласну лікарню швидкої допомоги в Чернівцях неочікувано зайшло стадо кіз. Про це повідомили у спільноті Chernivtsigram.
Відео, яке назвали «Тим часом на Фастівській», зняли очевидці події. Можна почути, як авторка ролику звертається до незвичних відвідувачів: «Молоді люди, ви куди?». Однак, тварини спокійно продовжили розгулювати закладом.
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