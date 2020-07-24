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Тейлор Свіфт записала на карантині цілий альбом

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 08:07
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Тейлор Свіфт записала на карантині цілий альбом

Найдорожча поп-зірка світу представить його 25 липня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що американська поп-виконавиця Тейлор Свіфт повідомила шанувальникам про вихід восьмого студійного альбому. Він матиме назву «Folklore» й вийде у світ 25 липня.

«Сюрприз. Цілий новий альбом пісень, в який я вклала всі свої примхи, мрії, страхи і роздуми», - зазначила вона у соцмережах.

За словами зірки, вона записувала альбом під час карантину. Нагадаємо, Тейлор Свіфт є найбільш високооплачуваною співачкою світу. У 2019 році вона заробила $185 млн.

 

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