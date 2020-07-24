Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
  • Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова
  • Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі

«Чорні ящики» з літака МАУ успішно розшифрували

Аня Мартинюк 24 липня 2020, 07:29
Версія для друку
«Чорні ящики» з літака МАУ успішно розшифрували

Наразі триває технічне розслідування авіакатастрофи. 

Новину передає «Преса України».

У французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації зробили важливу заяву. «Чорні скриньки» зі збитого над Тегераном українського літака успішно розшифровані.

Про це також повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Всі дані з двох самописців (річовий та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка один з його етапів», — розповіли у МЗС.

Тим не менше, наразі невідомо, скільки триватиме техрозслідування. Нагадаємо, трагедія з літаком МАУ трапилась 8 січня поточного року. Boeing 737-800 рейсу PS752 був збитий іранськими ракетами. На борту знаходились 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції