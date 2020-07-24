«Чорні ящики» з літака МАУ успішно розшифрували

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Наразі триває технічне розслідування авіакатастрофи.
Новину передає «Преса України».
У французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації зробили важливу заяву. «Чорні скриньки» зі збитого над Тегераном українського літака успішно розшифровані.
Про це також повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
«Всі дані з двох самописців (річовий та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка один з його етапів», — розповіли у МЗС.
Тим не менше, наразі невідомо, скільки триватиме техрозслідування. Нагадаємо, трагедія з літаком МАУ трапилась 8 січня поточного року. Boeing 737-800 рейсу PS752 був збитий іранськими ракетами. На борту знаходились 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
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