За образу поліцейського штраф – У МВС попередили про українців

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 17:14

Антон Геращенко заявив, що правоохоронці хочуть збільшення розміру штрафу за образу копів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що МВС представило законопроект, яким передбачено посилення відповідальності за образу поліцейських. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці хочуть збільшити штраф в декілька разів.

Як відомо, відповідна ідея виникла після протестів у справі одеського вбивці Сергія Стерненка.

Наразі штраф за образу поліцейського чи невиконання його вимог становить 136 – 255 гривень. У МВС бажають його збільшити до 1700 – 3400 гривень.