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На пляжі Азовського моря помітили нашестя медуз

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 16:45
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На пляжі Азовського моря помітили нашестя медуз

Фото з місця події представив блогер Руслан Власенко.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на популярному українському курорті, на узбережжі Азовського моря селища Кирилівка помітили чимало медуз.

Про це повідомив блогер з Дніпра Руслан Власенко, представивши відповідні фото.

«Щоб ви розуміли масштаби, білі точки на воді це все медузи! І це Кирилівка, кажуть зараз їх стало трохи менше, але тиждень тому було ось так. Я таке бачу вперше, я думаю це унікальні кадри, такого ще ніхто не фоткав!» - прокоментував він.

Станом на 23 липня медуз стало менше.

 

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