На пляжі Азовського моря помітили нашестя медуз

За образу поліцейського штраф – У МВС попередили про нові зміни 17:08
Готель «Дніпро» у Києві стане великим майданчиком для кіберспорту 15:49
856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19 09:47
Американців провакцинують від коронавірусу безкоштовно 09:10
Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G 08:06
Порошенко може поборотися за крісло Кличка – екснардеп 14:59
Любителям розкоші відомий бренд створив сережки для AirPods 14:38
З'явилась нова функція - Блогерам Instagram платитимуть напряму 14:22
Фото з місця події представив блогер Руслан Власенко.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на популярному українському курорті, на узбережжі Азовського моря селища Кирилівка помітили чимало медуз.
Про це повідомив блогер з Дніпра Руслан Власенко, представивши відповідні фото.
«Щоб ви розуміли масштаби, білі точки на воді це все медузи! І це Кирилівка, кажуть зараз їх стало трохи менше, але тиждень тому було ось так. Я таке бачу вперше, я думаю це унікальні кадри, такого ще ніхто не фоткав!» - прокоментував він.
Станом на 23 липня медуз стало менше.
17:08: За образу поліцейського штраф – У МВС попередили про нові зміни
15:49: Готель «Дніпро» у Києві стане великим майданчиком для кіберспорту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.