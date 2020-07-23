Одесит заспівав разом з лідером Linkin Park

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В'ячеслав Пітак здійснив свою мрію, заспівавши з Майком Шинодою.
Новину передає «Преса України».
Одеський вокаліст гурту Rain Drops Slava В'ячеслав Пітак взяв участь у конкурсі, організованому лідером гурту Linkin Park Майком Шинодою. Співак запропонував усім бажаючим виконати його пісню і запис відправити йому.
В результаті рокер обрав декількох співаків, чий спів сподобався йому найбільше. Українець опинився серед щасливчиків. Після цього Шинода попросив фіналістів записати пісню у студії.
Матеріали були використані в офіційному відео Шиноди до пісні Open Door.
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