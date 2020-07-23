Готель «Дніпро» у Києві стане великим майданчиком для кіберспорту

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 15:49

Українські айтішники та їх партнери займуться готелем «Дніпро».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що київський готель «Дніпро» придбали українські IT-підприємці. Про це розповів айтішник Олександр Кохановський. Він розповів у соцмережі, що він та однодумці давно хотіли реалізувати у закладі інфраструктурний кіберспортивний проект.

«Ми перетворимо його в перший готель в світі, повністю підготовлений для киберспортівних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (Ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні киберспортівні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players 'lounge. Коли я говорю "ми", то маю на увазі групу партнерів і інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проект, першою частиною якого став готель "Дніпро"», - розповів він.

За словами підприємця, проект дасть великі можливості для України. Олександр Кохановський наголосив, що прийшов час представити Україну світу кіберспорту.