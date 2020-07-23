Українцям стане важче купувати автомобілі зі США

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 15:20

У Кабміні готують зміни для людей, які купують авто після ДТП зі США.

Новину передає «Преса України».

Кабмін працює над новим законопроектом, який зробить ввезення автомоблів зі США в Україну проблематичним. Зокрема, буде ускладнене ввезення та постановка на облік вживаних транспортних засобів.

Наразі вживані авто зі США можна ввезти на підставі «картки про утилізацію». Вона ж заміняє техпаспорт. Згідно з новим законопроектом, така можливість буде виключена. Тим не менше, поки невідомо, які саме документи будуть необхідні для реєстрації авто зі США.

Як зазначається, при постановці на облік може виникнути заборона на ввезення авто зі США, яке було у ДТП. Однак, її можна буде оскаржити у суді. Таку думку висловили експерти. Вони додали, що нововведення має на меті зменшити кількість вживаних авто, оскільки навіть після ремонту вони можуть нести загрозу водію та іншим учасникам руху.