Китай запустив першу місію на Марс

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 14:46

Китайці шукатимуть життя на Марсі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, Китай успішно запустив марсохід Mars Rover. Місія аналогічна американській. Як відомо, дві держави змагаються за дослідження космосу, користуються періодом, коли Земля та Марс вигідно вирівняні для короткої подорожі.

За попередніми даними, американський космічний корабель повинен здійснити подорож 30 липня. Запуск китайської місії під назвою Tianwen-1 на найбільшій в країні ракеті відбувся на південному острові Хайнань.

Очікується, що п'ятитонний Tianwen-1 прибуде до місця призначення, додому, у лютому 2021 року. Місія включає в себе дослідження орбіти Марса. Марсохід вивчатиме грунт планети.