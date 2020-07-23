Новий глава НБУ відредагував декларацію

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47-річний банкір додав мільйони доларів, дорогі годинники та шуби.
Новину передає «Преса України».
Голова НБУ Кирило Шевченко вніс у свою декларацію рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих годинників, коштовності, шуби. Так, 47-річний банкір отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень відсотків в банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД.
Відомо, що у цьому банку Шевченко та дружина тримають понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.
Серед іншого у декларації вказаний квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року. Шевченко з дружиною полюбляють дорогі годинники. В декларації вказані 2 чоловічих та 7 жіночих аксесуарів. Виконані вони з дорогоцінних металів та мають дорогоцінні камінці.
Ще у декларації новоспеченого голови НБУ дві пари цінних сережок, сумка Hermes, дві шуби Maurizio Braschi.
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