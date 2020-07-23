Синоптик розповіла про прихід спеки в Україну

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Наталія Діденко спрогнозувала суху погоду, однак, місцями в Україні все ж пройдуть дощі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні спостерігатиметься суха погода.
«Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині», - уточнила вона.
За прогнозом, стовпчики термометрів протягом 24 липня покажуть +23+28 градусів. Тепліше буде на Півдні та південному сході, +26+32 градуси. У столиці істотних опадів не очікується, а температура повітря становитиме близько +25, +26 градусів.
Діденко додала, що вихідні будуть теплішими, однак з опадами у вигляді локальних грозових дощів.
09:47: 856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
09:10: Американців провакцинують від коронавірусу безкоштовно
08:06: Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G
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