Синоптик розповіла про прихід спеки в Україну

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 13:32

Наталія Діденко спрогнозувала суху погоду, однак, місцями в Україні все ж пройдуть дощі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні спостерігатиметься суха погода.

«Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині», - уточнила вона.

За прогнозом, стовпчики термометрів протягом 24 липня покажуть +23+28 градусів. Тепліше буде на Півдні та південному сході, +26+32 градуси. У столиці істотних опадів не очікується, а температура повітря становитиме близько +25, +26 градусів.

Діденко додала, що вихідні будуть теплішими, однак з опадами у вигляді локальних грозових дощів.