Шмигаль і Ко полетіли у Брюссель

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 10:57

Голова уряду України відзвітував, що у столиці ЄС зробить багато важливих справ.

Новину повідомляє «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова НБУ Кирило Шевченко відправились у Брюссель на переговори.

«Сьогодні працюю в Брюсселі. Символічно, що мій перший офіційний візит буде саме в столицю Європейського Союзу. Адже євроінтеграційний рух України для нашого уряду є важливим пріоритетом. Попереду - важливі зустрічі, переговори і підписання важливих для України угод», - розповів Шмигаль.

Голова українського уряду також додав фото, на якому він та колеги сидять в літаку у захисних масках. В результаті інтернет-спільнота зазначила, що «в інших країнах такої показухи уже немає», натякаючи на носіння захисних масок. Також у Мережі з’явилися інші коментарі з критикою.