Шмигаль і Ко полетіли у Брюссель

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Голова уряду України відзвітував, що у столиці ЄС зробить багато важливих справ.
Новину повідомляє «Преса України».
Сьогодні, 23 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова НБУ Кирило Шевченко відправились у Брюссель на переговори.
«Сьогодні працюю в Брюсселі. Символічно, що мій перший офіційний візит буде саме в столицю Європейського Союзу. Адже євроінтеграційний рух України для нашого уряду є важливим пріоритетом. Попереду - важливі зустрічі, переговори і підписання важливих для України угод», - розповів Шмигаль.
Голова українського уряду також додав фото, на якому він та колеги сидять в літаку у захисних масках. В результаті інтернет-спільнота зазначила, що «в інших країнах такої показухи уже немає», натякаючи на носіння захисних масок. Також у Мережі з’явилися інші коментарі з критикою.
09:47: 856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
09:10: Американців провакцинують від коронавірусу безкоштовно
08:06: Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G
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