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В Одесі служителя Феміди покарали за законом

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 10:27
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В Одесі служителя Феміди покарали за законом

Суддя сяде за грати на 7 років.

Новину повідомляє «Преса України».

Стало відомо, що Вищий антикорупційний суд визнав винним суддю Малиновського суду Одеси Анатолія Целуха в отриманні хабара. 22 липня 60-річного суддю засудили до 7 років тюрми за отримання хабаря в розмірі 2,5 тисячі доларів.

За даними прес-служби ВАКС, чоловіка також позбавили права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах три роки. Усе майно нині екссудді конфіскують. Й навіть більше, Целух може втратити довічне суддівське утримання.

«Дослідивши всі надані сторонами матеріали, заслухавши свідків, колегія суддів визнала суддю Малиновського суду Одеси винним у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2500 дол. США за прийняття рішення в інтересах третьої особи з використанням наданого йому службового становища», - йдеться у повідомленні.

Тим не менше, вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів.

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