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За даними РНБО, в Україні знову значно зросла кількість хворих на коронавірус.
Новину повідомляє «Преса України».
За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса РНБО, станом на 23 липня в Україні зафіксували 61 851 випадок захворювання на коронавірус. З них 1551 летальний випадок. За минулу добу лабораторно виявили 856 осіб з коронавірусом. Також за минулу добу померли 17 пацієнтів.
За весь період спостереження 34 000 пацієнтів одужали, за останню добу – 828 пацієнтів.
Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 112 осіб, Львівській області – 109 осіб.
09:47: 856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19
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