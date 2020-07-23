856 проти 828 – В Україні оновилась статистика щодо Covid-19

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 09:47

За даними РНБО, в Україні знову значно зросла кількість хворих на коронавірус.

Новину повідомляє «Преса України».

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса РНБО, станом на 23 липня в Україні зафіксували 61 851 випадок захворювання на коронавірус. З них 1551 летальний випадок. За минулу добу лабораторно виявили 856 осіб з коронавірусом. Також за минулу добу померли 17 пацієнтів.

За весь період спостереження 34 000 пацієнтів одужали, за останню добу – 828 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 112 осіб, Львівській області – 109 осіб.