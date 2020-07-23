Американців провакцинують від коронавірусу безкоштовно

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 09:10

Уряд США дав добро на купівлю вакцини, яку розробляють Pfizer та BioNTech.

Новину повідомляє «Преса України».

У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США повідомили, що американці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу безкоштовно. Як повідомило видання Forbes, Міноборони уклало угоду про закупівлю вакцин, над якими працюють Pfizer і BioNTech.

Мова йде про 100 мільйонів доз вакцини за $1,95 млрд. Вакцини будуть закуплені після того, як вони пройдуть сертифікацію. Якщо все піде за планом, американський уряд докупить ще 500 мільйонів доз.

Станом на 23 липня у США 4 100 875 випадків захворювання на коронавірус. З них 146 183 летальні випадки.