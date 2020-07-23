Американців провакцинують від коронавірусу безкоштовно

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Уряд США дав добро на купівлю вакцини, яку розробляють Pfizer та BioNTech.
Новину повідомляє «Преса України».
У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США повідомили, що американці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу безкоштовно. Як повідомило видання Forbes, Міноборони уклало угоду про закупівлю вакцин, над якими працюють Pfizer і BioNTech.
Мова йде про 100 мільйонів доз вакцини за $1,95 млрд. Вакцини будуть закуплені після того, як вони пройдуть сертифікацію. Якщо все піде за планом, американський уряд докупить ще 500 мільйонів доз.
Станом на 23 липня у США 4 100 875 випадків захворювання на коронавірус. З них 146 183 летальні випадки.
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