Українські АЗС підняли ціни на бензин

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В Україні відбувся черговий стрибок цін на бензин та дизпаливо. Стало відомо, скільки тепер коштує заправити автомобіль.
Новину повідомляє «Преса України».
За даними «Консалтингової групи А-95», українські оператори АЗС змінили цінники не на користь водіїв. Середня ціна на паливо станом на 22 липня становила:
Бензин марки А-95 преміум – 24,31 грн/л (+14 копійок),
Бензин марки А-95 – 22,73 грн/л (+9 копійок),
Бензин марки А-92 – 21,70 грн/л (+9 копійок),
Дизпаливо – 22,16 грн/л (+8 копійок).
Газ – 11,58 грн/л.
Популярні оператори WOG і ОККО пропонують бензин марки А-95 преміум за 26,99 грн/л. Тим часом бензин марки А 95 ці ж оператори пропонують за 25,99 грн/л. Бензин А 92 та дизпальне коштує по 24,99 грн/л, автогаз – 12,07 та 12,06 грн/л відповідно.
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