Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тимошенко і Авакова не повинно було бути у Луцьку – Крюкова
  • Україна опинилась серед лідерів за рівнем злочинності в Європі
  • В Україні чоловіків відправлятимуть у декрет

Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 08:06
Версія для друку
Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G

Франція не дозволить операторам країни користуватися обладнанням Huawei.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що Франція слідом за Великою Британією попередила операторів, які планують придбати обладнання Huawei 5G, що після закінчення терміну їх дії вони не зможуть поновити ліцензії на передачу.

Фактично таким чином буде припинено роботу китайської фірми. Як і інші країни Європи, Франція закладає грунт для свого мобільного ринку 5G наступного покоління в умовах зростаючої геополітичної бурі між двома глобальними наддержавами - США та Китаєм.

Раніше США заявили, що обладнання компанії може використовуватися урядом Китаю для шпигунства.

Французьке агентство з кібербезпеки ANSSI заявило, що цього місяця дозволить операторам використовувати обладнання, включаючи Huawei, за ліцензіями три-вісім років. У Huawei відмовилися від коментарів.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції