Франція слідом за Великою Британією витіснить Huawei з мереж 5G

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 08:06

Франція не дозволить операторам країни користуватися обладнанням Huawei.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо, що Франція слідом за Великою Британією попередила операторів, які планують придбати обладнання Huawei 5G, що після закінчення терміну їх дії вони не зможуть поновити ліцензії на передачу.

Фактично таким чином буде припинено роботу китайської фірми. Як і інші країни Європи, Франція закладає грунт для свого мобільного ринку 5G наступного покоління в умовах зростаючої геополітичної бурі між двома глобальними наддержавами - США та Китаєм.

Раніше США заявили, що обладнання компанії може використовуватися урядом Китаю для шпигунства.

Французьке агентство з кібербезпеки ANSSI заявило, що цього місяця дозволить операторам використовувати обладнання, включаючи Huawei, за ліцензіями три-вісім років. У Huawei відмовилися від коментарів.