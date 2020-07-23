Світ побачить найекологічніші джинси

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Нову версію повсякденного одягу представила компанія Levi's.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія Levi's провела 5 років досліджень задля випуску найекологічніших джинсів. За даними видання HYPEBAE, у новій колекції Wellthread Levi's використає ціркулозу.
Це натуральний специфічний матеріал, який розробили у Швеції. Розробили його зі зношених джинсів.
Варто зазначити, що з цього матеріалу зроблять поки жіночі джинси High Loose та чоловічі 502. Роздрібна ціна за одні джинси становить 160 доларів.
14:59: Порошенко може поборотися за крісло Кличка – екснардеп
14:38: Любителям розкоші відомий бренд створив сережки для AirPods
14:22: З'явилась нова функція - Блогерам Instagram платитимуть напряму
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