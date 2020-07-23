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Світ побачить найекологічніші джинси

Аня Мартинюк 23 липня 2020, 07:35
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Світ побачить найекологічніші джинси

Нову версію повсякденного одягу представила компанія Levi's.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що компанія Levi's провела 5 років досліджень задля випуску найекологічніших джинсів. За даними видання HYPEBAE, у новій колекції Wellthread Levi's використає ціркулозу.

Це натуральний специфічний матеріал, який розробили у Швеції. Розробили його зі зношених джинсів.

Варто зазначити, що з цього матеріалу зроблять поки жіночі джинси High Loose та чоловічі 502. Роздрібна ціна за одні джинси становить 160 доларів.

 

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